Cutrone-U21, niente quarantena: la squadra rientrerà in Italia con due aerei

Come vi avevamo già raccontato nel primo pomeriggio (LEGGI), la Uefa ha stabilito il rinvio di Islanda-Italia Under 21, prevista per le 17.30 del 9 ottobre, a causa della positività di due calciatori e di un membro dello staff italiano. La decisione è stata presa su disposizione delle autorità islandesi. Anche se inizialmente sembrava che l’intera delegazione dovesse rimanere in quarantena a Reykjavik, ciò che emerge nelle ultime ore è che il rientro ci sarà e avverrà con due aerei separati: uno con i negativi, compreso il viola Patrick Cutrone, l’altro con i 3 positivi. La squadra tornerà con il volo delle 18.30 locali per Pisa e si trasferirà a Tirrenia (dove verranno effettuati nuovi tamponi), mentre domani si farà il punto sui prossimi giorni, cioè sulla partita con l’Irlanda prevista martedì all’Arena Garibaldi di Pisa.