Cuadrado, la Uefa festeggia il suo compleanno ricordando un gol in viola

La UEFA festeggia il compleanno del colombiano ricordando un suo gol con la maglia della Fiorentina in Europa League

Oggi è il compleanno di Juan Cuadrado, ex giocatore della Fiorentina. La UEFA, sui propri canali social, ha deciso di festeggiare il 36° compleanno del colombiano ricordando un suo vecchio gol proprio in maglia viola. Il gol ricordato è il tiro da fuori area dell'esterno in una partita al Franchi contro il Dnipro. Ecco il post su X