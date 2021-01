Cuadrado e Alex Sandro positivi: a rischio la trasferta della Juve a Milano?

“Se dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano“: ad affermarlo è il dottor Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, a corriere.it. Dunque è a forte rischio la sfida – delicatissima – tra i Campioni d’Italia ed il Milan. Potrebbe accadere, quindi, un caso molto simile a quello successo lo scorso 4 ottobre e che vedeva coinvolte la stessa Juve ed il Napoli. Tutto questo dopo la doppia notizia della positività di Alex Sandro e dell’ex viola Cuadrado.