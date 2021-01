Ex viola, Cuadrado positivo al Covid. Il colombiano è asintomatico

Pessimo momento per la Juventus, alla positività di Alex Sandro si è aggiunta anche quella dell’ex gigliato Juan Cuadrado. Come comunicato dai canali ufficiali del club, il laterale è asintomatico e rimarrà in isolamento fino al prossimo giro di tamponi. Emergenza ali per Pirlo che affronterà domani il Milan di Pioli.

