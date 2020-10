Crotone-Atalanta, annullate le conferenze stampa dei tecnici per due positività al Covid

Era già successo il 3 ottobre, vigilia di Cagliari-Atalanta: annullata in extremis la conferenza della vigilia di Gian Piero Gasperini per la positività al Covid di un appartenente al gruppo squadra, che allora fu Rafael Toloi (fra l’altro risultato poi “falso positivo”, visto che i due successivi tamponi ravvicinati ne certificarono la negatività). Oggi – come appena annunciato dal club – il tecnico dell’Atalanta non parlerà della gara di domani pomeriggio (ore 15) a Crotone in quanto gli ultimi tamponi stavolta hanno rilevato la positività di un uomo dello staff tecnico di Gasperini, ovvero l’ex nerazzurro Cristian Raimondi. Tutti negativi gli altri tamponi (effettuati ieri) della squadra, che però ha ovviamente effettuato un secondo giro di accertamenti a 24 ore dalla partita di domani come da regolamento. Dall’esito dipenderà la regolare partenza per Crotone della squadra nel pomeriggio.

Non se la passa meglio il Crotone, avversario dei nerazzurri. Anche in casa calabrese è stata annullata la conferenza stampa prevista per oggi del tecnico Giovanni Stroppa a causa di un caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Per lo stesso motivo la rifinitura è stata rimandata a questo pomeriggio.