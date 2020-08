Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? “È stato offerto ovunque, anche al Barcellona”

Guillem Balague, giornalista spagnolo e biografo di Cristiano Ronaldo e di Messi, ai microfoni della BBC ha parlato del futuro del portoghese della Juventus: “Il motivo per il quale Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è tanto perché il PSG ha pensato di acquistarlo, ma perché in realtà Jorge Mendes ha dato istruzioni di trovare una squadra per Ronaldo. Negli ultimi sei mesi Ronaldo è stato accostato al Real Madrid, che ha negato la possibilità di un ritorno; si è parlato della MLS e via dicendo perché la Juventus vuole sbarazzarsi del suo ingaggio. È stato offerto ovunque, anche al Barcellona. Non sono sicuro che la Juventus riuscirà a liberarsi facilmente di Ronaldo, chi potrà garantirgli un ingaggio del genere?”.

***Dalbert: numeri ok, ma a sinistra serve altro. 10 giocatori che possono fare al caso della Fiorentina***