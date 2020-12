Crisi Torino, fiducia a Giampaolo e squadra in ritiro

Dopo la clamorosa sconfitta interna contro l’Udinese per 2-3 (di un travolgente De Paul), il Torino andrà in ritiro: lo ha annunciato il presidente Urbano Cairo, confermando, al momento, la fiducia al tecnico Marco Giampaolo. I granata sono in piena zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Crotone.Motivo per cui il prossimo impegno dei granata, giovedì contro la Roma, sarà molto delicato per il futuro del tecnico. In ogni caso, Giampaolo, da qui a Natale, si giocherà il suo futuro per la permanenza della panchina granata. (AlfredoPedulla.com)