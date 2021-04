Crisi Juve, Pirlo verso l’esonero in caso di ko contro il Napoli

Il progetto Pirlo sta andando verso il capolinea. Il rischio di non raggiungere un posto in Champions (che sarebbe una vera tragedia economica per il club), ma soprattutto l’assenza di un gioco credibile e riconoscibile, rende il recupero con il Napoli la classica partita da dentro o fuori per l’allenatore bianconero. Secondo quanto riferisce Il Giornale, il presidente Agnelli avrebbe visto il derby con Massimiliano Allegri nella sua casa di Forte dei Marmi. Nulla di clamoroso visto che non è un mistero che i due siano amici. Di certo c’è solo il fatto che, in caso di risultato negativo mercoledì, Pirlo sarà esonerato. E in questo caso, escludendo l’ipotesi di un traghettatore (Tudor per esempio), Allegri resterebbe l’unico allenatore in grado di poter arrivare subito. Nel caso invece Pirlo restasse fino a fine stagione i due nomi più papabili sono Zidane e Simone Inzaghi. (Articolo riportato da SportMediaset)

