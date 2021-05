Criscitiello consiglia Gattuso: “Firenze non è la scelta giusta”

Il giornalista esalta il lavoro fatto da Gattuso a Napoli e dice: "Merita di allenare una squadra da Champions"

Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb, nel suo editoriale di oggi parla anche di Gattuso. Consigliandogli, di fatto, di non accettare la corte della Fiorentina. Ecco il passaggio in questione:

"Diciamo la verità: a Napoli, di Gattuso, non hanno capito nulla. Riporterà gli azzurri, meritatamente, in Champions League e poi dirà addio. Fa bene a lasciare Napoli anche se meriterebbe di giocarsi la Champions. Ripartire da Firenze non sarebbe la scelta giusta. Sicuramente sono avanti con la trattativa ma Gattuso farebbe bene a pensarci mille volte".