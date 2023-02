Criscitiello: “A Firenze hanno trattato male Corvino e ora Commisso”

"Corvino, con poco budget, ha fatto un autentico miracolo. (...) I Corvino in Italia sono in via d'estinzione. Gente come Pantaleo non esiste più. Calcio del presente ma anche del futuro con il metodo del passato. Nessun algoritmo ma tanta competenza, conoscenza mondiale e un occhio più unico che raro. Di Corvino non ne nasceranno più perché ormai la tecnologia e la presunzione hanno ammazzato tutto. A Firenze l'hanno trattato male e solo ora stanno capendo che uno così andava tutelato. Ma a Firenze sono capaci di far stufare anche Commisso".