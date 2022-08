Cremonese, Alvini: “Domani non ci saranno tre giocatori”

Quanta emozione per il tecnico esordiente in Serie A

Redazione VN

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Fiorentina:

"L’entusiasmo è nell’aria, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, non di certo fare i neopromossi destinati a fare un certo tipo di campionato. Vengo da Fucecchio, a 40 km da Firenze e giocare nel capoluogo al Franchi è una grande soddisfazione personale, da allargare a tutta la squadra perché anche per la Cremo giocare lì è bellissimo".

Eccitazione

"Respiro nell’aria grande entusiasmo da parte della città e lo percepiamo tutti, è bellissimo tutto questo. Siamo pronti per il debutto in uno stadio molto bello contro un avversario di tutto rispetto. Non siamo ancora al top, ma daremo tutto. Non so se dormirò, ma è giusto che sia così. Vivo di passioni, tutto questo mi piace. Voglio vivere così questi momenti, se non dormirò non fa nulla, sono grato per non dormire stanotte!".

Tattica

"Per forza di cose dal punto di vista tattico ci saranno delle modifiche, abbiamo lavorato tutto il precampionato in un certo modo, ora dobbiamo fare qualcosa di diverso proprio per queste situazioni che si sono verificate. Mi aspetto un match difficile, abbiamo grande rispetto. Siamo una neopromossa, scenderemo in campo con le nostre idee e i nostri punti di forza, cercando di dare il massimo sempre".

Gli assenti

"Non saranno della partita Valeri e Castagnetti, il primo per un affaticamento dopo la Coppa e il secondo per un problema al costato e non riesce a respirare molto bene. Non ci sarà nemmeno Lochoshvili, ma forse ci sarà spazio dall’inizio per qualcuno dei nuovi arrivati"