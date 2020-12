Covid, la Toscana resta zona arancione. Giani non ci sta: “Ingiusto, il governo ci ripensi”

“Voglio esprimere la mia opinione sul fatto che la Toscana rimane in zona arancione fino alla settimana prossima. Devo dire, mettendoci la faccia, che ritengo che questa decisione sia ingiusta e immotivata”. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta Facebook. “E’ una decisione che indubbiamente non rende merito al lavoro che è stato fatto, soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e, voglio segnalarlo, dai dati, perché le mie considerazioni nascono proprio dai dati che oggi abbiamo”, afferma Giani.

“Ho deciso di fare un appello al ministro della Sanità e al presidente del Consiglio dei ministri perché la cabina di regia si possa riunire non una volta la settimana ma possa riunirsi più spesso”, ha poi annunciato il presidente della Toscana. “Ad esempio – spiega Giani – nella prossima settimana la cabina di regia potrebbe riunirsi anche lunedì o martedì. Del resto lo dice il Dpcm del 3 dicembre, che parla di almeno una settimana, che quindi non vieta di riunirsi due volte. Questo ci consentirebbe il rientro in zona gialla anche a metà della prossima settimana. E’ l’atto formale che mi sento di fare perché sento, nella mia amarezza, anche la voglia di lottare rispetto a un’ingiustizia che avverto”.