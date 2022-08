Così il Pentasport nel mese di agosto

Cambia la programmazione del Pentasport di Radio Bruno nel mese di agosto. Ecco come...

Non chiude i battenti il Pentasport di Radio Bruno anche nel mese di agosto, ma diminuisce per qualche giorno le ore di programmazione. Il racconto delle gare amichevoli c'è sempre con Giovanni Sardelli sul posto e David Guetta in studio. Da lunedì 8 tutto torna regolare con la sosta nella giornata di ferragosto. Qui sotto la programmazione completa