Corvino: “Una tempesta che travolge il calcio, valori morali alterati”

Il Ds del Lecce sulla Superlega: "Lo sport dovrebbe essere uguale per tutti, ricchi e poveri"

"È una vera e propria tempesta che travolge calcio moderno. Nello sport non dovrebbero esserci distinzioni di genere tra ricchi e poveri. Lo sport è di tutti, così invece si alterano i valori morali. Le discriminazioni economiche ci sono sempre state, ma il calcio fino ad oggi permetteva a Davide di vincere contro Golia. I fondatori della Superlega si sono autoproclamati, e questo mi puzza un po'. La maggior parte di questi club sono indebitati. Non vorrei che questo fosse l'unica ragione di questa mossa, magari per risolvere con un solo colpo i loro guai economici senza trattare il problema alla radice."