Anche Nardella si schiera: “Da tifoso e da sindaco, no alla Superlega”

Il "terremoto" Superlega scatena reazioni indignate anche nel mondo della politica

"Da tifoso e da sindaco dico no all’idea di uno sport con i super-ricchi da una parte e tutti gli altri dall'altra. Il calcio è prima di tutto uno sport popolare per tutti. No alla SuperLega". Questo il tweet di Dario Nardella, primo cittadino di Firenze. La questione Superlega, esplosa nelle ultime ore, sta travalicando il confine sportivo e scatenando molte reazioni anche nel mondo politico. Anche ai massimi livelli. Contro la Superlega si sono infatti già espressi in modo molto duro tra gli altri anche i premier Boris Johnson ed Emmanuel Macron.