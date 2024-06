Corso per allenatore UEFA A, tra gli abilitati anche alcuni ex viola

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A, che si sono abilitati dopo aver superato gli esami di Coverciano al termine del programma didattico di 192 ore. Il corso UEFA A rappresenta il secondo massimo livello di formazione, riconosciuto a livello europeo, per un tecnico; con questa qualifica è possibile guidare tutte le squadre femminili, tutte le giovanili (incluse le Primavera) ed essere tesserati come allenatori in seconda nei campionati di Serie A e Serie B.