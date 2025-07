Corso federale per allenatori UEFA C in Mugello: adesso è realtà

Per la prima volta nella storia, il Mugello ospiterà all’interno del proprio territorio un corso federale per l’abilitazione di allenatori di calcio. È appena uscito il bando del settore tecnico della FIGC che riserva ai residenti dei comuni del Mugello la partecipazione al corso per l’abilitazione alla qualifica UEFA C, che inizierà a Vicchio il prossimo settembre. L’importanza dell’iniziativa è evidente a Francesco Fantoni, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) della Toscana: “Raggiunto un ottimo risultato, c'è grande soddisfazione per la formazione di tecnici qualificati in un luogo dove c'erano tante richieste e che ospita per la prima volta un corso così importante”.