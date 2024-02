Corsi punge: “Battute infelici dopo la partita. A Firenze troppa pressione”

Il presidente dell'Empoli replica a Pradè (?) e poi commenta la crisi viola: "Anche io ricevo critiche, ma non come a Firenze"

Nel day after di Empoli-Fiorentina 1-1, il presidente azzurro Fabrizio Corsi è intervenuto a Lady Radio e ha commentato così il contatto Faraoni-Cancellieri che ha portato al rigore del pareggio: "Il risultato è giustissimo ed il rigore era limpidissimo. Ho sentito anche qualche battuta infelice nel post partita, ma c'è un danno procurato. Qualcuno quando apre bocca deve pensare a cosa dice e quali vantaggi porta (si riferisce a Pradè?) . Poi c'è anche una mancata ammonizione a Biraghi nel primo tempo" ha detto Corsi. Che poi ha parlato anche degli altri temi della sfida.

Corsi su Empoli-Fiorentina

"E' un pareggio che ci soddisfa molto, contro una squadra più forte di noi. La Fiorentina qualcosa concede, è successo all'andata ed è successo anche ieri al ritorno. Le critiche a Commisso? Anche a me capita di riceverle critiche ma io vado al bar e parlo con i tifosi. A Firenze è diverso, ci sono tante polemiche, c’è una pressione diversa. Parisi? Fino a Natale ha fatto bene, poi ha fatto degli errori ed è stato messo sotto pressione. Poi bisognerebbe vedere il ragazzo durante la settimana come si allena, noi siamo abituati ad aiutare i ragazzi in difficoltà. Il futuro comunque è tutto suo".