Corona: “Scommesse? Domani tutte le prove. Devolverò parte del cachet”

Che tipo di inchiesta è? “Non faccio gossip, faccio questa inchiesta da tanto tempo è esattamente come era Tangentopoli, sono coinvolti tutti. Procuratori, società non potevano non sapere. Un 40% dei calciatori scommette. E’ come la cocaina, si è sparsa a macchia d’olio la ludopatia”.

La Juventus sapeva di Fagioli? "I giocatori, il direttore sportivo sapevano di Fagioli, domani porto le prove. Quando io pubblico la notizia loro non lo portano in ritiro”.

Come si spiega una cosa del genere? “Il problema è legato ai soldi. Quando sei bello, ricco e famoso nessuno ti può toccare. Loro nella loro stupidità, infantilismo o nella malattia dicevano “che faccio di male? Quanto scommettevano? Botte da 100mila, 150mila, 200mila, 300mila. Che fai di male? Violi una legge che prevede che tu non possa giocare sul calcio. Violi una legge perchè giochi ai banchi e non alla Sisal. Giocavano sui siti illegali? Scommettevano con gli allibratori".

Su Zalewski: “Lui smentisce, il titolare dell’audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Domani porto le prove”.

Chi è più coinvolto? "Sono i giocatori. Gran parte di questi ragazzi hanno giocato sul calcio, non sulla propria squadra” conclude Corona. Zaniolo è un caso a parte, una nostra fonte dice che si è giocato la partita di Coppa Italia".

Tonali ha giocato sul Milan? "No, non l’ha giocato. Ma giocava al banco scommesse, cifre esorbitanti".

Quanti giocatori sono coinvolti? “50 nomi? Credo che siano di più. Nelle carte hanno filone legato a Fagioli, prendendo il suo telefono entrano in contatto con gli altri, hanno chat comuni. Bonucci? Ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.