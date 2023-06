Coppitelli: “Felice per Corvino. Pochi italiani? Attento lavoro di scouting”

"Oggi è il punto più alto in termini di risultato, chi ci segue da vicino sa cosa ha fatto questo gruppo. Attraverso lavoro e mentalità siamo riusciti a essere qui, spero che quanto fatto dai ragazzi venga analizzato nella maniera giusta perché è speciale. Corvino? Spero sia felice e sono contento anche per lui. Dentro questo successo c'è un attento lavoro di scouting, tanti si concentrano su quanti italiani abbiamo in campo e non del lavoro che c'è dietro. Abbiamo affrontato una squadra fortissima sia in semifinale che in finale, più meritato di così".