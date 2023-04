Coppa Italia Primavera, la rivincita degli ex. E Guidi ringrazia Vergine

La Roma vince all'ultimo tuffo la Coppa Italia Primavera battendo la Fiorentina, con un gol arrivato negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare (un gol discutibile, considerando che la rete di Keramitsis poteva anche essere annullata, per fallo del greco su Lucchesi). Dopo la consegna del trofeo ai giallorossi, a Sportitalia ha parlato l'allenatore dei giovani capitolini Federico Guidi. Il tecnico toscano, che ha lavorato nel settore giovanile della Fiorentina per tredici anni, parlando all'emittente ha dedicato la vittoria, tra gli altri, al responsabile del settore giovanile della Roma, Vincenzo Vergine. Quel Vincenzo Vergine che a Firenze ha fatto un grande lavoro ristrutturando tutto il mondo giovanile del club viola, specie in coppia con Pantaleo Corvino, e che ha lasciato la società gigliata con il cambio di proprietà nel 2019 e l'arrivo di Rocco Commisso.