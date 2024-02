Coppa d’Africa, Costa d’Avorio in finale: battuto il Congo. Ora sotto con la Nigeria

La finale della Coppa d'Africa edizione 2024 sarà Costa d'Avorio-Nigeria. Dopo che i verdi di Osimhen avevano battuto il Sudafrica nella prima semifinale, la selezione padrona di casa ha sconfitto di misura, per 1-0, il Congo, ottenendo così il pass per il match-clou di domenica prossima. A decidere l'incontro una rete di Haller, con il viola Christian Kouamé che non sedeva neppure in panchina.