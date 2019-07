Copertura del Franchi? Lunedì la presentazione di un progetto

Con il cambio di proprietà della Fiorentina è cambiato anche l’orizzonte stadio. C’è ad esempio l’ipotesi di rispolverare il progetto del 2012 con la costruzione di un nuovo impianto alla Mercafir ma in un’area ridotta, ma non è l’unica. Perchè qualche giorno fa Joe Barone ha riaperto alla ristrutturazione dell’Artemio Franchi. Ipotesi quest’ultima di cui si parlerà in una conferenza stampa organizzata dall’associazione Noi per Firenze, lunedì 22 luglio alle ore 11 presso la sala Santa Trinità dell’hotel NH Collection Firenze Porta Rossa. Verrà illustrato un progetto di copertura del Franchi e riqualificazione dell’area sportiva di Campo di Marte alla presenza degli architetti e degli ingegneri che hanno partecipato.