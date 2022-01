Consiglio straordinario di Lega: nessun rinvio. Cosa dovrebbe succedere

Club in conference call per decidere sul da farsi

Vista la grande emergenza causata dal Covid-19 e le tante partite rinviate per colpa di esso la Lega Serie A ha convocato un consiglio straordinario, che sta avvenendo proprio in questo momento in conference call, per parlare del calendario del campionato. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. Queste 4 gare, per i provvedimenti delle ASL locali, non verranno giocate.

La prima decisione presa durante il consiglio è quella di non rinviare le partite della 20^ giornata di Serie A. Dunque si dovrà capire l'esito che prenderanno le partite che non verranno giocate a causa delle scelte prese dall'Asl. Se, davvero, la posizione della Lega Calcio sarà quella di non fare retromarcia scatterà il 3-0 a tavolino in automatico a sfavore di chi non si presenterà in campo. Dopodiché, la palla passerà negli uffici legali con tutta la trafila di ricorsi e contro-ricorsi. Ciò che dovrebbe far scuola, sono i casi relativi alle gare non giocate la scorsa stagione come l'arcinota Juve-Napoli. Dunque, si dovrebbe arrivare, alla fine, ad un rinvio a data da destinarsi. Tutto, però, è chiaramente in evoluzione e si attendono comunicazioni ufficiali.