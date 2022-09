Convocati per il Mondiale via in anticipo? Valentini: “Ecco qual è la situazione”

"I club sono tenuti a liberare i giocatori per le Nazionali 14 giorni prima del primo impegno in una fase finale di una competizione. Dovremo capire come la FIFA intenderà normare la questione con i Mondiali in Qatar, perché così facendo i club non avrebbero a disposizione per alcune gare i giocatori convocati. La Federazione argentina potrebbe essere la prima a fare questo tipo di richiesta, poi potrebbero accodarsi le altre, da capire quale atteggiamento avrà la FIFA, perché il regolamento dà ragione alle federazioni. Non escludo che la Federcalcio mondiale stia pensando o abbia già pensato a come gestire la situazione".