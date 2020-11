Convocati Milan: oltre ad Ibra due pesanti assenze per Pioli

Il Milan tramite i propri canali ufficiali ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi pomeriggio contro la Fiorentina. Oltre ad Ibrahimovic, infortunato, non saranno del match due importanti pedine del centrocampo rossonero come Bennacer e Castillejo.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.

