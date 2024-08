Conte: “Tutto si complica col mercato bloccato. Speravo in una situazione migliore”

"Mi aspettavo una situazione migliore, pensavo di trovare delle sorprese positive, ma, sinceramente, non ci sono state. Mi aspettavo di meglio. Non dico che siamo all'anno zero, ma ci andiamo molto vicino". Alla vigilia del debutto in campionato sulla panchina del Napoli (domani alle 18:30 i partenopei saranno di scena a Verona), Antonio Conte parla chiaro all'ambiente azzurro in conferenza stampa. "Tutti, in primis i tifosi, devono sapere che ci sarà da soffrire. Ecco perché chiedo grande unità e compattezza. Come in tutte le ricostruzioni in atto ci vuole tanta pazienza e umiltà. In questo momento delicato dovremo dare tutti di più", ha detto il tecnico pugliese. Chiusura sul mercato: "E' tutto bloccato, dispiace per la situazione complicata. Su Osimhen non dico niente, è una questione esclusiva della società".