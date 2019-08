Conte sibillino: “Contento di Politano, ma se ci sono operazioni in uscita…”

Nel corso della conferenza stampa prima della partenza per Cagliari, dove l’Inter affronterà (domani) la squadra di Maran, Antonio Conte ha preso la parola in sala stampa. Tra gli argomenti trattati dal tecnico nerazzurro c’è anche il futuro di Matteo Politano, esterno d’attacco sul quale è forte il pressing della Fiorentina (LEGGI). Queste le sue parole: “Il direttore è stato molto chiaro dicendo che il mercato è finito. Sia quello in entrata che quello in uscita. Poi se ci sono operazioni in uscita, a livello numerico siamo costretti a fare operazioni in entrata. Non ho avuto dal giocatore nessun avviso di infelicità, mancano ancora pochi giorni e sono contento del suo impegno. Matteo sa benissimo quello che penso di lui e dove lo considero importante”.