Conte preannuncia cambi: “Contro la Fiorentina spazio a chi ha giocato meno”

Nel post-partita di Roma-Inter, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha preannunciato ai microfoni di Inter TV dei cambi in vista della gara di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina:

È inevitabile che con la Fiorentina bisognerà fare delle scelte perché abbiamo giocato tre partite con la stessa struttura di squadra ed è giusto dare la possibilità di giocare a chi ha giocato meno. Non dimentichiamo che se l’Inter vuole ambire a qualcosa di importante deve avere una rosa importante quindi non vedo il motivo per cui non si debba dare spazio a tutti quanti. Con la Fiorentina useremo chi magari ha giocato meno, e poi preparare la gara contro la Juventus