Conte: “Non c’è ragione per cui il campionato vada avanti. Stop a tutte le manifestazioni sportive”

Durante una conferenza stampa, il premier Conte ha parlato del'emergenza nazionale Coronavirus, ecco i provvedimenti riguardo le manifestazioni sportive:

Il futuro del nostro paese è nelle nostre mani per questo tutte le disposizioni fin qui prese per alcune aeree settentrionali saranno estese a tutta la penisola. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, non c’è ragione per cui il campionato vada avanti, la Serie A così come tutte le altre manifestazioni sportive saranno fermate. Chiuse anche tutte le palestre.