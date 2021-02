Conte, niente conferenza stampa pre Fiorentina-Inter. Le motivazioni

Conte non terrà la consueta conferenza stampa di vigilia prima di Fiorentina-Inter, match della ventunesima giornata di Serie A in programma venerdì alle ore 20.45. Il motivo, come era facile intuire, è legato ai tanti impegni ravvicinati a cui è sottoposta la squadra nerazzurra. Con la sfida con i viola che cade a cavallo con il doppio impegno in Coppa Italia contro la Juventus. Lo riporta InterNews.it

