Conte: “Fiorentina forte e abile sul mercato. Iachini molto preparato, servirà attenzione”

Prima conferenza stampa per Antonio Conte, che domani contro la Fiorentina debutterà con la sua Inter nel nuovo campionato di Serie A. Ecco alcuni passaggi del tecnico nerazzurro sui viola: “Sicuramente affrontiamo una squadra secondo me forte e che ha operato molto bene sul mercato. Hanno confermato un allenatore molto preparato, perciò sarà una gara che richiede grande attenzione. Hakimi? Achraf ha potenzialità importanti, inevitabile ci voglia un po’ di tempo per entrare in determinati meccanismi. Non dimentichiamo che noi siamo molto attenti anche alle dinamiche difensive, giocheremo tre gare ravvicinate, alcune le giocherà dall’inizio e altre no”

IACHINI: “I MIEI TRE ATTACCANTI RESTANO QUA. CHIESA? VA TROPPO FORTE, SI GIOCA DOMANI”