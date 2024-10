Conte-Dorgu, contatto. E Corvino si prepara ad una nuova super cessione

Probabilmente Patrick Dorgu sarà uno degli uomini mercato della prossima sessione invernale, non è un segreto, infatti, che il calciatore danese sia seguito da tutte le big del calcio italiano e anche dall'estero. Al termine di Napoli-Lecce è stato lo stesso Antonio Conte ad avvicinarsi al giocatore dei salentini per sussurrargli qualche frase, magari proprio in ottica futura. Di certo, chi assiste a questo tipo di scene divertito è Pantaleo Corvino: l'ex d.s. della Fiorentina si sta preparando all'ennesima cessione della sua gestione, che frutterà un'importante plusvalenza al club leccese.