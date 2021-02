Conte: “A Firenze sarà partita tosta, da domani al lavoro”

Dopo la sconfitta subita in casa dalla sua Inter, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste alcune delle sue parole, ricordiamo che proprio i nerazzurri sfideranno la Fiorentina nell’anticipo di venerdì sera. Orario al centro di numerose discussioni:

Purtroppo stasera ci sono stati due errori grossi, e questo ha concesso alla Juventus di vincere. Inutile attaccarsi alle assenze, non abbiamo concretizzato le occasioni. Adesso bisogna preparare una partita tosta come quella contro la Fiorentina. Polemiche sul calendario per gli impegni troppo ravvicinati? Non è di mia competenza commentare se sono contento o meno. Se ci dicono di giocare giochiamo, il club valuterà. Io sono l’allenatore e se mi dicono che si gioca preparo la partita.