Conference League, Maresca non ci sta: “Betis con 48 ore di riposo in più di noi”

In conferenza stampa il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha espresso il proprio malcontento verso la finale di Conference League. All'appuntamento, il Betis si presenterà infatti con 48 ore di riposo in più rispetto ai Blues: "Non sono contento, al 100%. Non puoi permettere a un’altra squadra di avere 48 ore in più quando si gioca una finale europea. Loro devono giocare domenica come noi. Non so se sia una decisione della Liga, della Premier League o della UEFA, ma se chiedete alle persone in questa stanza se è normale che una squadra giochi una finale con 48 ore in più per prepararsi, vi diranno che non è normale"