Confcommercio Toscana: “Viola Park progetto meritevole, accanto alla Fiorentina”

Franco Marinoni, Direttore Confcommercio Toscana è intervenuto nel corso del “Pentasport” di Radio Bruno:

Il Viola Park è un progetto meritevole sotto vari aspetti, economico in primis. Per creare nuova occupazione, attrarre persone e investimenti, decisivi per la crescita di molte imprese della zona. Noi di Confcommercio e le imprese che rappresentiamo ci schieriamo compatti a favore del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Auspichiamo che vengano superate al più presto le difficoltà, nate con il ricorso e si possa procedere alla realizzazione del progetto. Si tratta di un investimento da 85 milioni di euro che consentirebbe di recuperare dal degrado e dall’incuria un’area verde dimenticata da anni, facendo sorgere un’area sportiva di eccellenza, nel rispetto dell’ambiente e della bellezza del territorio. Il turismo sportivo è in crescita nel turismo nazionale ed internazionale. Nel post pandemia le persone si muoveranno soprattutto per benessere fisico e psicologico. Un centro sportivo di questo livello, poco fuori da Firenze, servirebbe a diminuire la pressione sul centro storico della città.