Commisso, tutto pronto per il ritorno a Firenze. I dettagli

Importante indiscrezione rivelata durante il Pentasport di Radio Bruno, Rocco Commisso sta per tornare a Firenze. Il patron gigliato, come promesso, vuole affrontare insieme alla squadra questo movimentato finale di stagione. Sperando che non si riveli necessario lottare fino all’ultima giornata. Domenica mattina Commisso dovrebbe infatti atterrare in Italia per poi assistere sugli spalti del Franchi al match contro l’Atalanta. Come di consueto potrete leggere tutti gli sviluppi, ed eventuali dichiarazioni, in tempo reale su Violanews.

