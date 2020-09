Collovati: “Iachini fa giocare bene la Fiorentina, non sarà semplice per l’Inter”

Fulvio Collovati ha parlato del prossimo match tra Inter e Fiorentina ai microfoni di Tuttomercatoweb, queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina è un avversario ostico, Iachini la fa giocar bene, è una squadra che sa difendersi e non sarà semplice per i nerazzurri di Conte. L’Inter è competitiva e non ha bisogno di grandi rinforzi sul mercato. Senza dubbio è la candidata numero uno per lo scudetto.