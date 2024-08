Codacons: “Prezzi dei settori ospiti alle stelle”

In occasione della prossima giornata di serie A, infatti, si assiste alla consueta pioggia di tariffe differenti a seconda dello stadio (e della partita) in questione: per un biglietto intero si va dai 19 euro di Lecce-Cagliari ai 20 di Inter-Atalanta e Bologna-Empoli, e poi su con i 25 di Udinese-Como, i 30 di Fiorentina-Monza, i 35 di Venezia-Torino, Genoa-Hellas Verona, Napoli-Parma, fino ai 45 di Lazio-Milan e Juventus-Roma. Tutte squadre in lizza per la stessa competizione ma divise, e non di poco, dai prezzi praticati alle tifoserie avversarie.