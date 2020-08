Clamoroso, Messi lascia il Barcellona? “Vuole andar via, il club sa già tutto”. L’Inter sogna

Adesso sembra davvero un’ipotesi concreta: Messi via dal Barcellona, arrivano conferme. Infatti lo stesso giornalista che tre anni fa aveva annunciato in anteprima mondiale l’approdo di Neymar al PSG, Marcelo Bechler, ha riferito per Esporte Interativo che una fonte interna al club blaugrana ha confermato la volontà della Pulce di cambiare aria:

Ho ricevuto questa notizia da poco, la fonte è attendibilissima e lavora nel Barcellona da anni. Leo Messi ha deciso di andare via dal Barça subito, senza aspettare il 2021. Una scelta molto chiara al punto che Messi lo ha già comunicato alla dirigenza. Vuole lasciare e cambiare club, vedremo quali opportunità ci saranno o se proveranno a convincerlo. Intanto, Messi è stato molto netto: vuole andare via, non si riconosce in questo progetto sportivo.

Il padre che cerca casa a Milano, Suning che pubblica una grafica col 10 dell’argentino proiettato sul Duomo di Milano, la presenza del rivale di sempre Ronaldo in Serie A: se tre indizi fanno una prova, la Serie A può davvero sperare di accogliere, grazie all’Inter, uno dei più forti giocatori della storia del calcio.

