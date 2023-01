Clamoroso, l’ex Juve Dani Alves arrestato per molestie sessuali

E' un momento incredibilmente delicato per il terzino brasiliano ex-Juventus, PSG e soprattutto Barcellona, Dani Alves. Secondo quanto riportato da ABC in Spagna, il giocatore è in stato di arresto da parte dei Mossos d'Equsquadra de Les Corts a Barcellona con l'accusa di violenza sessuale.