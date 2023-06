Clamoroso Lecco. Promosso in B, ma rischia di ripartire dai dilettanti

Ha del clamoroso quello che sta accadendo in queste ore a Lecco e che racconta gazzetta.it. I lombardi hanno infatti superato il playoff di Serie C e si sono regolarmente guadagnati l'accesso in cadetteria nella prossima stagione (anche grazie a un ex Viola). Peccato che la festa, da sogno che era, sia diventata un vero e proprio incubo. Questo perché, per l'iscrizione al prossimo campionato, non è stato presentato dal club un documento fondamentale: quello dove veniva indicato in quale stadio verranno giocati i match di casa, dato che l'impianto di Lecco non è a norma per la B. Senza stadio, l'iscrizione non è ricevibile, e i tempi sono scaduti.