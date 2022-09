Clamoroso, la Champions League fa “saltare” due panchine top

Il primo turno di Champions League costa carissimo a due allenatori importanti di squadre europee. A far notizia è soprattutto l'esonero di Thomas Tuchel da parte del Chelsea, dopo la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria. Saluta dunque l'allenatore campione d'Europa nel 2021. In campionato i Blues hanno ottenuto 10 punti nelle prime 6 giornate. Gli fa compagnia Domenico Tedesco, silurato ufficialmente dal Lipsia dopo l'1-4 rimediato ieri in casa contro lo Shakhtar Donetsk.