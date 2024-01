Clamoroso in Premier, Klopp annuncia l’addio al Liverpool (VIDEO)

L'allenatore annuncia a sorpresa che lascerà il Liverpool, attualmente primo in classifica in Premier League

Jurgen Klopp non sarà più l'allenatore del Liverpool dopo questa stagione. A darne l'annuncio è stato lo stesso tecnico tedesco in un video messaggio sui profili social del club. Il Liverpool è attualmente primo in Premier League. Nelle precedenti 8 stagioni con i Reds, Klopp ha conquistato 1 campionato, 1 Coppa di Lega, 1 FA Cup, 1 Community Shields, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per Club.