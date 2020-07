Clamoroso: Pioli pronto al rinnovo con il Milan. Rangnick conferma: “Abbiamo deciso insieme”

E’ una bomba quella che arriva dalla Germania: Ralf Rangnick non arriverà al Milan, che sarebbe pronto a confermare Pioli. E’ la “certezza” riportata dalla rivista tedesca Kicker, che nell’edizione on line annuncia come l’imminente ufficializzazione della continuazione del rapporto fra il club rossonero e l’ attuale tecnico parmigiano, chiuderà le porte all’arrivo dell’attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, che non sarebbe interessato al “sola” ruolo di direttore tecnico.

In serata Rangnick ha diramato un comunicato dove ha parlato del mancato arrivo a Milano: “L’AC Milan e io riteniamo, in comune accordo, che non è il momento giusto per una collaborazione. Per questo, tenendo conto della buona evoluzione dei risultati sotto la guida di Pioli, abbiamo deciso insieme che non assumerò alcuna funzione al Milan”. Una “rinuncia” che peraltro sarà ben riconosciuta a livello economico: secondo le indiscrezioni circolate, i milanesi dovranno riconoscere al tecnico una “penale” di due milioni di euro.