Clamorosa impennata nei prezzi DAZN dal prossimo anno. I dettagli

Prezzo che arriva addirittura al doppio dell'attuale abbonamento

Una notizia che non farà per nulla piacere a tutti i tifosi italiani. A lungo al centro delle polemiche per quel che riguarda la doppia utenza, DAZN rischia di scatenare una nuova ondata di critiche da parte degli abbonati. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, i prezzi dell'abbonamento all'emittente subiranno una vera e propria impennata. Il prezzo mensile salirà infatti a 29,99 Euro rispetto agli attuali 19,99 da settembre 2022. Confermata la doppia utenza ma con un grosso asterisco. Se ne potrà infatti beneficiare solamente se si guarda DAZN su due dispositivi dalla stessa abitazione. Viceversa, se si vorrà seguire la programmazione da due posti differenti, servirà pagare un ulteriore canone di 10 Euro mensili arrivando alla cifra di 39,99.