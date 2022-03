DAZN cambia i prezzi: la doppia utenza costerà di più

Alcune novità in vista della prossima stagione: si pagherà in base al numero di dispositivi e anche la qualità delle immagini

Novità in vista dalla prossima stagione per la fruizione di DAZN, che detiene i diritti tv delle partite di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ci sarà una rimodulazione dei prezzi in base al tipo di servizio utilizzabile. La doppia visione contemporanea con un unico abbonamento, come è in questa stagione, rimarrà possibile ma con un prezzo maggiorato rispetto all'abbonamento standard. Il costo varierà inoltre in base ad alcune opzioni: il numero di device registrati e la qualità delle immagini. I dettagli saranno resi noti nei prossimi messi dalla piattaforma streaming.