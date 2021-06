Cile sconfitto e sorpassato dal Paraguay. Solo tribuna per Pulgar

Sconfitta amara per il Cile in Copa America: i tre punti conquistati dal Paraguay valgono il sorpasso al secondo posto del girone

La sorpresa della notte in Copa America arriva dalla sfida tra Cile e Paraguay, con la nazionale di Berizzo che s'impone per 2-0 sui cileni già qualificati. Il vantaggio è siglato da Samudio al 33' che svetta più in alto di tutti su azione di calcio d'angolo. Non ci sono grandi emozioni, se non sugli sviluppi di palle inattive.