Ciccio Graziani: “Posso capire Amrabat, ma ora deve fare il professionista”

Le parole del grande ex viola su Amrabat e non solo

Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Bruno commenta le ultime sulla Fiorentina, tra il mercato di gennaio alle spalle e la partita di stasera in Coppa Italia contro il Torino (altra sua ex squadra). Queste le sue parole:

Su Amrabat

"Dalla Fiorentina ci si aspettava un attaccante, invece la società ha deciso di insistere su Jovic, Cabral e Kouamè. Qualcuno sarà rimasto deluso, credo comunque che questi giocatori possano fare meglio di quanto visto finora e chissà che i risultati non possano migliorare. Gli arrivi di Brekalo e Sabiri mi sembrano buone operazioni. Amrabat? Non esisteva accettare un prestito senza neanche l'obbligo di riscatto. Che lui abbia spinto per andare a Barcellona è comprensibile, però bisogna essere professionisti. Se non c'erano le condizioni adesso deve rimettersi sotto e pensare a fare bene con la Fiorentina, poi magari il prossimo anno le strade possono dividersi".