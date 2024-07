Ci ha lasciati l’ex presidente del 7bello: il club che rese grande la Fiesole

La storia del 7bello

Il club venne fondato il 3 luglio del 1965. Il nome fu scelto in omaggio ai gradi numeri 7 che, nella storia, hanno vestito la maglia viola. Da Hamrin a Julinho. Lo striscione del club venne esposto per la prima volta nel cosiddetto "curvino", vale a dire la parte finale della Fiesole confinante con la Maratona. Fu il primo club a 'soggiornare' attivamente in Fiesole. Gli altri erano in Ferrovia. Perchè questo? Motivi puramente economici. La Fiesole ha da sempre subito la forte esposizione al sole, dunque, inizialmente più di nicchia e dai costi dei biglietti ridotti. Da lì in poi, la Fiesole diventò centro del tifo viola e il club del 7bello non è mai mancato ad alcun appuntamento, in casa e fuori. Fonte settebello.org.